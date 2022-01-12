Посол Казахстана в Азербайджане сообщил, что Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице республики, заявил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов. Об этом сообщает РИА Новости. Абдыкаримов сказал, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.