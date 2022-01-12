Молодому человеку, бросившему файер в полицейских на несогласованной акции в Москве, дали 5 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова. Он бросил файер в сотрудников полиции на несогласованной акции в Москве 23 января 2021 года. Cуд признал Игумновавиновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). 21-летний молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
2022-01-12T14:57:52+03:00
2022-01-12T14:57:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:57, 12 января 2022
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