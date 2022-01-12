Telegram могут заблокировать в Германии

«Отключение было бы жестким шагом и, совершенно точно, крайней мерой, которая может быть принята в случае, если другие меры не сработают», — сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер. Власти Германии хотят, чтобы у мессенджера появился официальный в Германии. Без него затягивается удаление противоправного контента.
2022-01-12T14:48:54+03:00
2022-01-12T14:48:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:48, 12 января 2022
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