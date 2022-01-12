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14:10, 12 января 2022

Полиция Петербурга начала проверку по поводу драки из-за qr-кодов в торговом центре

Охранник не пускал в магазин семью без цифровых пропусков.

Сообщение об инциденте полицейские получили только из травмпункта, куда обратились пострадавшие. На видео с места событий, которое опубликовал 78-й телеканал, сотрудники органов так и не появились. Судя по этим кадрам, охранник вступил в конфликт с целой семьёй, которая пыталась войти в один из магазинов торгового центра Охта-Молл. По данным портала «Фонтанка.ру», мужчина, женщина и их 14-летний сын не только отказались показать свои QR-коды, но оскорбляли охранника. В результате завязалась драка. Её участников пытались разнять случайные свидетели и сотрудница магазина. В итоге охраннику удалось отстоять вход и не пустить покупателей внутрь. После этого они обратились к медикам, которые диагностировали травмы не только у родителей, но и у подростка.

Qr-коды петербуржцев о вакцинации или перенесённом коронавирусе проверяют в магазинах непродовольственных товаров со второго января.


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