Песков в очередной раз сообщил, что никакой информации о судьбе экс-президента Казахстана Назарбаева у него нет

В Кремле не обладают информацией о судьбе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Третий день сообщаю вам, что не получил никакой информации на этот счет», — ответил Песков на вопрос корреспондента «Эха Москвы» известно ли ему о судьбе Назарбаева и поддерживается ли с ним связь.