Песков в очередной раз сообщил, что никакой информации о судьбе экс-президента Казахстана Назарбаева у него нет

В Кремле не обладают информацией о судьбе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Третий день сообщаю вам, что не получил никакой информации на этот счет», — ответил Песков на вопрос корреспондента «Эха Москвы» известно ли ему о судьбе Назарбаева и поддерживается ли с ним связь.
2022-01-12T14:01:01+03:00
2022-01-12T14:01:01+03:00
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Эксклюзив Эха 14:01, 12 января 2022
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