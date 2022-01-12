Песков: Кремль не занимается организацией поездки американского исполнителя Канье Уэста в Россию

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — заявил пресс-секретарь президента.

Амир Судан, один из представителей Канье Уэста рассказал изданию Billboard, что рэпер планирует выступить планирует выступить в Москве и пригласить на концерт Владимира Путина

Пьер Ружье, пресс-секретарь эту информацию опроверг, назвав ее вымыслом российских СМИ.

В ноябре Канье Уэст сравнил себя с российским президентом: в подкасте Drink Champs музыкант назвал себя «молодым Путиным».