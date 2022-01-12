Песков: Между учениями на границе с Украиной и переговорами с США нет никакой связи

Стартовавшие во вторник учения Западного военного округа никак не связаны с переговорами по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой связи нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли связь между начавшимися накануне учениями Западного военного округа и переговорами в Женеве и Брюсселе.

«Мы говорим о наших подразделениях в наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военные учения, маневры продолжались и будут продолжаться. Это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул он.