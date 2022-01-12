Следователи и прокуратура Ленобласти начали проверку после публикации видео, на котором подростки избивают девочку

Следователи и прокуратура Ленинградской области начали проверку после публикации видео, на котором подростки избивают девочку.

Кадры, которые привлекли внимание уполномоченного по правам детей Ленинградской области и региональных силовиков, сняли из окна дома возле школы в Тосненском районе. На видео пятеро подростков бьют и толкают в снег девочку в ярко-красной куртке. При этом ребята кричат, что у девочки нет мамы, а, значит, ее никто не защитит. Автор видео уточнила, что атаки продолжались около 15 минут, и прекратились только после того, как она вмешалась в ситуацию. Директор школы сообщила журналисту портала 47-ньюс, что дети таким образом играли, у девочки нет претензий к нападавшим, и она прекрасно себя чувствует. Тем не менее, по словам руководителя образовательного учреждения, родителей подростков всё же вызвали в школу. Региональный омбудсмен назвала поведение детей дикостью и пообещала разобраться в инциденте.

За избиение сверстников шестиклассникам грозит лишь постановка на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних, а их родителям — небольшой штраф.