Президенты России и Армении считают эффективными действия сил ОДКБ в Казахстане

Это способствует нормализации обстановки, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Пашинян сегодня разговаривали по телефону. Напомним, Армения председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.

Силы ОДКБ пока остаются в Казахстане. Они покинут территорию республики после передачи охраняемых объектов казахстанских властям, сообщил командующий контингентом генерал-полковник Андрей Сердюков.

Ранее президент Казахстана заявил, что миротворцы в основном выполнили свою задачу, и вывод контингента начнется в ближайшие дни.