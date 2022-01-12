Генсек НАТО назвал заседание Совета Россия-НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия-НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности. Консультации проходят в эти минуты в Брюсселе. В Москве заявляют, что рассчитывают на серьезный и конкретный разговор по проблемам европейской безопасности. В частности, Россия добивается того, чтобы в НАТО не принимали Украину и Грузию.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин считает, что политика НАТО способствует агрессивному поведению Украины. Об этом он сказал британскому телеканалу SkyNews. Москва, напротив, стремится снизить напряженность в европейском регионе, добавил Келин.

Стоит напомнить, что накануне переговоров с НАТО Министерство обороны России объявило о начале военных учений в нескольких областях, граничащих с Украиной. Вашингтон потребовал объяснений от Москвы.