Официальный представитель ООН сообщил о том, что силовики в Казахстане незаконно носили «голубые каски»

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что силовики в Казахстане незаконно носили «голубые каски». Символика ООН может использоваться только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев и участии в миротворческих операциях ООН, утвержденных Советом безопасности, подчеркнул Дюжаррик. Он уточнил, что после публикации в соцсетях ООН инициировала проверку. Фото военнослужащих в «голубых касках» ООН опубликовал в Twitter британский журналист Джейк Ханрахан. Он утверждал, что снимки были сделаны в Казахстане.