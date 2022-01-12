Следственный комитет Белоруссии утверждает, что перебежчик из Польши рассказал об убийствах на границе с Белоруссией

По данным СК, Эмиль Чечко сообщил о том, что вместе со сослуживцами участвовал в убийствах в приграничной полосе и был свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, говорится в сообщении. Подтверждения этой информации из других источников нет.