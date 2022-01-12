Следственный комитет Белоруссии утверждает, что перебежчик из Польши рассказал об убийствах на границе с Белоруссией

По данным СК, Эмиль Чечко сообщил о том, что вместе со сослуживцами участвовал в убийствах в приграничной полосе и был свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, говорится в сообщении. Подтверждения этой информации из других источников нет.
2022-01-12T12:23:58+03:00
2022-01-12T12:23:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:23, 12 января 2022
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