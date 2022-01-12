Путин: Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по видеосвязи. Путин подчеркнул, что нужно наращивать тестирование на коронавирус и продолжать вакцинацию. Президент сказал, что есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.