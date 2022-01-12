Бастрыкин поручил проверить «Ленком» на нарушения при госзакупках

Председатель Следственного комитета поручил рассмотреть обращение журналиста, касающееся возможных попыток неправомерного завладения имуществом. СК сообщил, что в опубликованном в открытых источниках заявлении сообщается, что его автором собраны сведения по ситуации в «Ленкоме», указывающие на факт противоправных действий при осуществлении государственных закупок".