Более 15 миллионов человек заразилось коронавирусом в мире за последнюю неделю

Новый штамм вируса – омикрон распространяется как цунами и накрывает все новые регионы. В Юго-Восточной Азии рост составил почти 420 процентов – цитирует ТАСС доклад ВОЗ. . Более чем в два раза увеличилось количество инфицированных в Западно-Тихоокеанском регионе. В Европе наибольшее темпы – под девяносто демонстрирует Восточное Средиземноморье. В США за неделю на 78 процентов положительных тестов больше. Относительно спокойно выглядит Европа, но и здесь темпы увеличились на треть. Вместе с тем, специалисты отмечают снижение смертности в западных странах и напротив ее увеличение в Африке, что подтверждает звучавшие ранее предположения о том, что омикрон более заразен и опасен для не привитых, но при этом менее летален. Его доля в анализах пациентов продооджает расти. Западные фармацевтические компании работают над созданием специальной бустер-вакцины для омикрона.

Между тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Спутник-лайт в качестве бустера эффективен и против омикрона.