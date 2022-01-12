Застрявший в Казахстане миллиардер Игорь Рыбаков вернулся в Россию на военном самолете

Бизнесмен сообщил «Эху», что расскажет подробности в видео на своем YouTube-канале и покажет «очень много интересного и шокирующего контента», в том числе о том, как его приняли за террориста и как проходил захват телебашни «Коктобе».
2022-01-12T10:45:45+03:00
2022-01-12T11:14:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2965094-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3598932.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 10:45, 12 января 2022
Загрузка комментариев...