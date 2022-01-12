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Эксклюзив Эха 10:45, 12 января 2022

Застрявший в Казахстане миллиардер Игорь Рыбаков вернулся в Россию на военном самолете

Фото: Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Фото: Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС

Бизнесмен сообщил «Эху», что расскажет подробности в видео на своем YouTube-канале и покажет «очень много интересного и шокирующего контента», в том числе о том, как его приняли за террориста и как проходил захват телебашни «Коктобе».


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