Теннисист Новак Джокович назвал ненамеренной ошибкой неточности в заявлении на визу при въезде в Австралию

По словам сербского спортсмена, ошибку в документах сделали его помощники. Джокович сообщил, что предоставил властям необходимую информацию. По данным австралийских СМИ, в анкете Джоковича утверждалось, что он не совершал зарубежных поездок в течение 14-ти дней до прибытия в Мельбурн. Журналисты выяснили. Что это не соответствует действительности. Недостоверные сведения могут стать поводом для аннулирования визы и депортации Джоковича, и даже для уголовного преследования. Максимальное наказание за такое нарушенеие – до 12-ти месяцев тюрьмы.
2022-01-12T09:11:14+03:00
2022-01-12T09:11:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2965074-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:11, 12 января 2022
Загрузка комментариев...