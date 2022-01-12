Теннисист Новак Джокович назвал ненамеренной ошибкой неточности в заявлении на визу при въезде в Австралию

По словам сербского спортсмена, ошибку в документах сделали его помощники. Джокович сообщил, что предоставил властям необходимую информацию. По данным австралийских СМИ, в анкете Джоковича утверждалось, что он не совершал зарубежных поездок в течение 14-ти дней до прибытия в Мельбурн. Журналисты выяснили. Что это не соответствует действительности. Недостоверные сведения могут стать поводом для аннулирования визы и депортации Джоковича, и даже для уголовного преследования. Максимальное наказание за такое нарушенеие – до 12-ти месяцев тюрьмы.