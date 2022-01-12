Ректор Горного университета в Екатеринбурге получил сообщение о минировании на электронную почту

Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. «Примерно в 08:40 на почту ректората пришло электронное письмо, примерно того же содержания, что и во все школы. В течение 3-5 минут все учебные здания и общежития были эвакуированы», — сказали представители университета. Ранее сообщалось об эвакуации 93 школ. Учебные заведения также получили сигналы о минировании.
2022-01-12T08:55:57+03:00
2022-01-12T09:19:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:55, 12 января 2022
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