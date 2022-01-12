Вопросы безопасности обсудят сегодня на заседании совета Россия-НАТО

В Брюсселе сегодня пройдут переговоры представителей России и НАТО о гарантиях безопасности. Москва, в частности, добивается нерасширения альянса за счет Украины и Грузии.

Тем временем, Госдепартамент США призвал Москву дать объяснения в связи с военными учениями вблизи границы с Украиной. В Вашингтоне подчеркивают, что прогресс на переговорах по вопросам безопасности возможен только в атмосфере деэскалации.