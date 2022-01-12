Мировые цены на продукты питания выросли за год почти на треть

Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Это максимальный показатель за десятилетие. По прогнозам экспертов, в этом году негативная тенденция сохранится. На этом фоне крупные российские розничные сети выразили готовность не повышать наценки на социально значимые продукты более чем на 10%.

Предельный процент надбавки предполагается ввести на год. Это коснется нескольких десятков категорий товаров, включая вермишель, некоторые овощи, хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу. Список планируют уточнять ежемесячно. Как сообщает газета «Коммерсантъ», пока с идеей не повышать наценку на базовые продукты свыше 10% выступили три крупные торговые сети X5 Group, «Магнит» и «Бристоль». Они направили свою инициативу в Федеральную антимонопольную службу. В ведомстве отметили, что получили предложение и сейчас его изучают. Опрошенные изданием эксперты считают, что крупные розничные сети могут себе позволить ограничивать наценку на товары, однако для бизнеса поменьше это может стать губительным.

В министерстве промышленности и торговли подчеркнули, что средняя надбавка на социально значимые продукты в прошлом году не превышала 15-16%. Однако ФАС ранее указывала на то, что в некоторых сетях наценка на ряд товаров завышена. Была проведена проверка на предмет возможного сговора с целью роста и поддержания цен, но в конце прошлого года ведомство отчиталось, что не нашло никаких нарушений при формировании стоимости продуктов.

По предварительным данным Росстата, в прошлом году заметнее всего подорожали именно продукты питания. Одной из причин стала высокая инфляция, которая выросла почти в два раза.