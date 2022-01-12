Бывшему гендиректору Theranos вынесут приговор 12 сентября. За время своего существования Theranos привлекла от инвесторов более 945 миллионов долларов.
Она обещала им революцию в медицинских анализах крови, но выяснилось, что никакой прорывной техлоногии не существует. Элизабет Холмс грозит до 20 лет тюрьмы.
Приговор Элизабет Холмс, обвиненной в мошенничестве, вынесут в сентябре
Бывшему гендиректору Theranos вынесут приговор 12 сентября. За время своего существования Theranos привлекла от инвесторов более 945 миллионов долларов.