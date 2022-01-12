Более половины школ Екатеринбурга получили сообщения о минировании

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о

минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93

зданий», — говорится в сообщении департамента образования администрации города. Ранее в департаменте образования ТАСС сообщили о 80 известных возможных минированиях зданий школ. Всего в Екатеринбурге 163 школы. В полиции пока не комментируют происходящее.