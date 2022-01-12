Гинцбург: В РФ надо прививать от COVID-19 500-700 тыс. человек в день

Столько людей, по мнению директора центра им. Гамалеи, прививать нужно, чтобы достичь коллективного иммунитета. «В день 500-600-700 тыс. человек в России должно

вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны

ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну

от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник»

действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним

повезло», — сказал Гинцбург, комментируя озвученные

ранее данные о вакцинации на новогодних праздниках. Такие темпы вакцинации необходимы, чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета через полгода. Также Гинцбург добавил, что «Спутник V», в отличие от зарубежных вакцин, модифицировать по новый «омикрон» не нужно: «Та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев». Ранее гендиректоры Moderna и Pfizer заявили, что работают над созданием специальной бустерной дозой против «омикрона». Оба препарата являются мРНК-вакцинами, «Спутник V» — векторная.