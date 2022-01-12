Крупные розничные сети предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на базовые продукты

До конца года она не должна превысить 10%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей ретейлеров.

В X5 Group сказали, что это коснется свыше 20 товарных категорий. Мера вступит в силу уже сегодня во всех магазинах сети. При этом перечень конкретных товаров станут определять каждый месяц. В «Магните» намерены охватить около 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. Среди них вермишель, так называемый «борщевой набор», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

Представители ФАС подтвердили получение соответствующих предложений от этих ретейлеров и еще от «Бристоля». Власти рассчитывают, что инициативу поддержат и другие крупные сети. Но эксперты предупреждают, что это может стать губительно для сетей поменьше.