Премьер Казахстана поручил до 20 января подготовить программу действий правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что одной из задач правительства является выведение страны из масштабного кризиса.

Смаилов напомнил, что глава государства поручил в течение трех недель разработать программу действий правительства на 2022 год. По его словам, планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне.

Также Смаилов по итогам первого заседания Кабмина поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.