В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека, трое пострадали

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью», — сообщили в главке полиции.

Подробности и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.