Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили режим тишины

Об этом сообщило сегодня агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Обстрелу подверглись районы поселка Калиново, Молодежное, Голубовское и села Калиновка. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и крупнокалиберного пулемета.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине.