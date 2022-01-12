Число заражений омикрон-штаммом в Южной Корее выросло в три раза

Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Из-за этого власти страны приняли решение о наращивании объемов тестирования на ковид с 750 тыс. до 850 тыс. тестов в сутки. Это позволит ускорить процесс распределения зараженных граждан: те, у кого есть риск тяжелого протекания болезни, будут доставляться в больницы, а остальные — проходить амбулаторное лечение

Сообщается также, что 13 января в Южную Корею впервые будут доставлены пероральные препараты для лечения коронавируса от компании Pfizer. Партия в 20 тыс. доз поступит в специализированные аптеки и лечебные учреждения.