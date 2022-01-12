Авиарейс Владивосток — Москва отменили из-за неисправности самолета

Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно данным информационного табло аэропорта Владивосток, по расписанию самолет должен был вылететь в 9:20 (2:20 мск), затем вылет перенесли на час. Сейчас на табло сообщается, что рейс отменен.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что рейс запланировано выполнить в четверг. Пассажиров разместят в гостиницах.

Перелет должен был выполнить самолет Аэрофлота Boeing 777-300ER. По предварительным данным, в зоне посадки вылета ожидают около 400 человек.