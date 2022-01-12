ТАСС: Доступ к проводному и мобильному интернету в Нур-Султане остается стабильным

Интернет работает без перебоев уже более суток.
Выход в интернет в городе возобновился накануне утром о и с того времени не прерывался, за исключением нескольких сбоев. Они, по всей видимости, были связаны с возросшей нагрузкой на интернет в целом.
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Интернет работает без перебоев уже более суток.
Выход в интернет в городе возобновился накануне утром о и с того времени не прерывался, за исключением нескольких сбоев. Они, по всей видимости, были связаны с возросшей нагрузкой на интернет в целом.