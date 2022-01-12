В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон»

Она позволяет сделать это за 1,5 часа, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства. Отмечается, что актуальность разработки обусловлена необходимостью быстрого выявления вируса на фоне «его молниеносного распространения». Создатели набора «АмплиТест» утверждают, что он способен определить ковид «даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей».

За последние сутки заболеваемость коронавирусом в Москве подскочила на 66%. Мэр города Сергей Собянин признал, что в столице уже «значительное количество» зараженных «омикроном», и в течение 7-10 дней ожидается рост числа инфицированных.