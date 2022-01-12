В Канаде власти хотят обложить налогом непривитых

Столкнувшись с новой волной Covid-19, канадская провинция Квебек введет новый налог под названием «взнос на здравоохранение». Его должны будут платить люди, отказавшиеся от вакцинации, объявили власти 11 января.

«Мы работаем над вкладом в здравоохранение для всех взрослых, которые отказываются от вакцинации, потому что они представляют собой финансовое бремя для всех квебекцев», -сказал премьер-министр города Франсуа Лего. По его словам, 10% горожан, которые на сегодняшний день не получили ни одной дозы вакцины, не должны «навредить» 90%, которые вакцинированы.

Власти Квебека объявил 30 декабря 2021 года о возвращении определенных ограничений, включая комендантский час с 10 вечера и запрет на частные собрания.