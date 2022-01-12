Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев объяснил, почему силовики не смогли дать отпор нападавшим

По его словам, они не были вооружены боевым оружием. У них были лишь дубинки, щиты и шумовые гранаты, в то время как нападавшие «шли не митинговать, а воевать». Кроме того, до появления армии им не давали приказа стрелять на поражение, добавил мэр. Поэтому, по его словам, некорректно говорить, что силовики капитулировали. Он призвал горожан к корректности, пообещав заплатить пострадавшим от беспорядков бизнесменам.