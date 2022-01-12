Интерфакс: Суд арестовал троих из пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках в Абхазии

Баталу Цвижбу арестовали до 22 февраля, Аслана Танию до 23 января. Помощнику депутата парламента Абхазии Рамазу Джопуа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта.

В отношении еще одного помощника депутата Анрика Инапшба меру пресечения избрать суду не удалось из-за ухудшения состояния его здоровья.

Несанкционированный митинг оппозиции в центре Сухума прошел 21 декабря. Представители оппозиции, выступающие на митинге, обвиняли действующую власть и президента республики Аслана Бжанию в экономическом и энергетическом кризисе, преследовании политических оппонентов, невыполнении предвыборных обещаний о проведении реформ

Митингующие пытались прорвать кордоны правоохранительных органов и пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента.