В Вашингтоне считают конструктивным обмен мнениями с российской стороной на переговорах в Женеве

США хотели бы продолжения дискуссии и готовы к этому, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В понедельник стороны обсудили предложения о гарантиях безопасности, которые Москва предоставила Вашингтону и НАТО в середине декабря. Главный аспект – отказ Североатлантического альянса от расширения на восток. Как сказал замглавы МИДа Сергей Рябков, стороны не смогли договориться по ключевому вопросу. Сегодня эта тема будет обсуждаться в Брюсселе на Совете Россия — НАТО, а завтра — на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
2022-01-12T02:04:15+03:00
2022-01-12T02:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 12 января 2022
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