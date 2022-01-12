В Вашингтоне считают конструктивным обмен мнениями с российской стороной на переговорах в Женеве

США хотели бы продолжения дискуссии и готовы к этому, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В понедельник стороны обсудили предложения о гарантиях безопасности, которые Москва предоставила Вашингтону и НАТО в середине декабря. Главный аспект – отказ Североатлантического альянса от расширения на восток. Как сказал замглавы МИДа Сергей Рябков, стороны не смогли договориться по ключевому вопросу. Сегодня эта тема будет обсуждаться в Брюсселе на Совете Россия — НАТО, а завтра — на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.