МВД: Телефонные мошенники стали обманывать клиентов банков с помощью голосовых роботов

Таким образом преступники выманивают информацию, которая позволяет совершать операции в онлайн-кабинетах пользователей.

Они звонят человеку и с помощью робота сообщают о том, что в его личном кабинете совершаются подозрительные операции. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с ненастоящим работником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента.

В полиции предупредили, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам, а полицейские не просят участвовать в спецоперации.