В Москве выдали первое временное удостоверение личности человеку без гражданства

Документ получил 53-летний мужчина, которому пришлось два года провести в миграционном центре Сахарово*, так как его не могли никуда депортировать. Об этом сообщила агентству «РИА Новости» член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Президент подписал закон о так называемых «паспортах негражданина» в феврале прошлого года. Документ действует в течение 10 лет, но его необходимо продлевать каждый год. С ним можно законно находиться на территории России и работать без патента. По данным МВД, всего в России выдали почти 600 таких удостоверений.

* "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.