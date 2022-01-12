Третий самолет Минобороны РФ доставил из Казахстана в Москву 86 граждан России

Рссийские граждане прибыли в Алма-Ату туристами на новогодние праздники. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты россияне оставались в гостиницах города. Туристы обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке в Россию.
2022-01-12T01:14:00+03:00
2022-01-12T01:14:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 12 января 2022
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