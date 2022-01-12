Скончался телеведущий Михаил Зеленский

Об этом сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Обстоятельства смерти журналиста не уточняются.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на телеканале «Культура»
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Об этом сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Обстоятельства смерти журналиста не уточняются.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на телеканале «Культура»