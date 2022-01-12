Главе Центробанка Ливана запрещены поездки за пределы страны из-за судебного расследования

Риада Саляме подозревают в расхищении общественных фондов и отмывании денег.Об этом сообщил новостной портал «Нахарнет» со ссылкой на распоряжение, переданное ливанским органам безопасности.

Такое решение было принято генеральным прокурором после того, как появились «важные улики и доказательства в материалах предварительного расследования». Судебный иск против Саляме инициировали адвокаты из неправительственной организации «Народ хочет смены режима».

Ранее агентство Bloomberg писало, что Риаду Саляме грозят санкции США и Евросоюза, которые предусматривают замораживание банковских счетов и блокирование коммерческой деятельности за рубежом. Во Франции, Швейцарии и ряде других европейских стран проверяют данные о совершенных им незаконных переводах нескольких сотен миллионов долларов в зарубежные банки.