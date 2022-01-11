Десять человек погибли за сутки от последствий ливней на юго-востоке Бразилии

Общее число жертв стихии с 1 октября выросло до 19.

Около 3,5 тыс. человек остались без крова, почти 14 тыс.были эвакуированы. Из-за ливней, паводков и селей перекрыты 112 трасс на юго-востоке страны.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии с конца декабря по конец марта носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии.

В январе 2020 года из-за стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны.