Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрона»

Тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон» и «дельта» разработана специалистами Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, заявила пресс-служба агенства. Уточняется, что тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты данных штаммов за полтора часа.