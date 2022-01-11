Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрона»

Тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон» и «дельта» разработана специалистами Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, заявила пресс-служба агенства. Уточняется, что тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты данных штаммов за полтора часа.
2022-01-11T22:16:01+03:00
2022-01-11T22:16:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:16, 11 января 2022
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