2022-01-11T21:21:12+03:00 2022-01-11T21:25:22+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964952-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Цена нефти марки Brent выросла на 3% и торгуется в районе 83$ за баррель впервые с ноября. Этому способствовал ряд факторов. Аналитик Александр Осин рассказал ТАСС, что скачек цены вызван ослаблением давления на рынок со стороны политической напряженности. Повлияли результаты переговоров РФ и США и ситуация в Казахстане. Как пишет Reuters, нефть поднимается в цене из-за ограниченных поставок и ожидания того, что рост числа случаев заболевания коронавирусом и распространение «омикрона» не помешают восстановлению глобального спроса.



Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в стране в 2023 г. до рекордных 12,4 млн баррелей в сутки. Данный показатель достигал своего максимума в 2019 году — 12,3 млн баррелей в сутки. Также ведомство передаёт, что ожидает цену нефти Brent в 2023 году на уровне $67,5 за баррель.