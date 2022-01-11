2022-01-11T20:41:57+03:00 2022-01-11T20:41:57+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964942-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Российские аптеки сообщили о проблемах с поставками популярного антидепрессанта «Золофт», сообщает РБК. Дефицит начал ощущаться в Москве и Центральной россии, где отмечается наибольшее потребление. Но скором времени проблемы с поставками коснуться и дальних регионов. Компании-дистрибьюторы связывают проблему с выросшим спросом на препарат по всему миру из-за всплеска депрессивных расстройств на фоне пандемии.



Действующее вещество «Золофта» сертралин входит в список жизненно необходимых препаратов.