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20:41,
11 января 2022
Российские аптеки сообщили о проблемах с поставками популярного антидепрессанта «Золофт»
Российские аптеки сообщили о проблемах с поставками популярного антидепрессанта «Золофт», сообщает РБК. Дефицит начал ощущаться в Москве и Центральной россии, где отмечается наибольшее потребление. Но скором времени проблемы с поставками коснуться и дальних регионов. Компании-дистрибьюторы связывают проблему с выросшим спросом на препарат по всему миру из-за всплеска депрессивных расстройств на фоне пандемии.
Действующее вещество «Золофта» сертралин входит в список жизненно необходимых препаратов.