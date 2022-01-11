Посол США в РФ: первые переговоры в Женеве нельзя считать провальными

Джон Салливан в интервью с журналистами «Дождя»* объявил, что переговоры о безопасности США и РФ в Женеве нельзя считать провальными. «В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся», — сказал Джон Салливан.

Он также добавил, что стягивание военных сил РФ к границам Украины складывает впечатление чрезвычайной ситуации у США. Однако деэскалация вокруг Украины пока не наблюдается, заявил политик. * — власти РФ считают иноагентом