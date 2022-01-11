США фиксируют максимальный рост количества госпитализированных за всю историю с момента начала коронавируса
При этом The Washington Post обращает внимание на то, что среднестатистический заболевший американец помолодел — это тот, кто моложе 60 лет. При этом стоит обратить внимание на то, что многие из них не испытывают никаких симптомов и тест на коронавирус им сделали в рамках протокольных медицинских процедур.
Газета также не исключает и более резкого роста количества госпитализаций — вплоть до 300 тысяч человек в день. Не исключено, что до этого дойдёт уже в этом месяце, считают эксперты.
При этом, опрошенные The Washington Post врачи в один голос говорят, что пока рано говорить о том, что Омикрон вызывает только лёгкие симптомы. Так или иначе, больные этим штаммом переполняют больницы и их отделения реанимации. Сейчас таких пациентов — 23,5 тысячи. Это чуть меньше, чем год назад, сообщает издание.
Ещё одна проблема, о которой пишет уже The New York Times, это нехватка медицинского персонала. Более тысячи из них говорят о критической ситуации там. Огромное количество врачей заболели ещё в период волны штамма Дельта и не успели вернуться на работу. Теперь болеют те, кто заразился Омикроном. Газета обращает внимание на то, что большинство из них были вакцинированы. В ряде случаев, как сообщает ABC, власти штатов разрешают работать тем медикам, которые имеют ковид, но не испытывают никаких симптомов. Такую политику предложили, к примеру, власти Калифорнии. Ее, Правда, резко раскритиковали в местном профсоюзе, так как там считают, что это увеличивает риски для пациентов, находящихся в клиниках не с ковидом. Из-за нехватки медицинского персонала госпитали начали откладывать плановые операции.
CNN напоминает о том, что ковидом болеют и дети. Сейчас по сведениям телеканала более 100 тысяч детей в США пытаются справиться с последствиями коронавируса, которые могут проявляться спустя месяцы после болезни.