Петербургские медики регистрируют подъём заболеваемости коронавирусом

2022-01-11T18:36:10+03:00 2022-01-11T18:36:10+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964920-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Количество госпитализаций в ковидные отделения петербургских клиник за последние сутки по официальным данным превысило 260 человек, тогда как медики выписали менее семидесяти пациентов. Городской штаб по борьбе с инфекцией сообщает, что запас коек в коронавирусных стационарах достигает почти 50%, однако в реанимации находится каждый десятый больной, 350 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Из общего числа пациентов с COVID-19 три четверти лечатся дома. При этом выросло число новых случаев инфекции. За прошедшие сутки по официальным данным медики выявили более полутора тысяч новых больных. Это значительно ниже декабрьских показателей. Впрочем, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Петербурге увеличивается уже три дня подряд.



По числу новых пациентов с КОВИД-19 Петербург занимает второе место в России после Москвы. Сегодня в столице отчитались о четырех с половиной тысячах положительных тестов.