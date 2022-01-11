Reuters: В Белоруссии двух лыжниц отстранили от соревнований за связь с оппозицией

Белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович отстранили от участия в международных соревнованиях из-за связи с оппозицией, сообщает агентство Reuters. По версии лыжниц, распоряжение отдал глава белорусского союза Александр Дорохович. Обе спортсменки не высказывались публично о своих политических взглядах. Отец одной из спортсменки — семикратный участник Олимпиады Сергей Долидович, выступал против Лукашенко и принимал участие в уличных протестах. Предполагается, что это и могло стать причиной отстранения его дочери. Официальных комментариев пока нет.