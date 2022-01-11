Критическими мировыми угрозами в ближайшие 10 лет названы инфекции, цифровое неравенство и климатические изменения

Доклад об угрозах человечеству подготовил швейцарский Всемирный экономический форум (ВЭФ). В списке опаснейших угроз миру экологические проблемы: провал в борьбе с изменением климата, экстремальные погодные условия, утрата биоразнообразия планеты. В числе нежелательных сценариев – инфекционные заболевания, в том числе коронавирус.

Также авторы исследования утверждают, что «Прогрессу в области цифровой инклюзивности угрожает растущая цифровая зависимость, быстро ускоряющаяся автоматизация, подавление и манипулирование информацией».

Среди угроз на ближайшие 3-5 лет называют экономические риски, нестабильность цен и политизация природных ресурсов.

Чтобы подготовить доклад, специалисты организации с мая по сентябрь 2021 года опросили более 12 тысяч представителей из 124 стран.