Блогеров и журналистов из Узбекистана попросили меньше писать на тему протестов в Казахстане, сообщает Радио Свобода*. Спецслужбы Узбекистана запретили блогерам выкладывать видео о протестах в республике. Как передаёт издание, о Казахстане разрешено писать только «придворным» и получившим на это разрешение блогерам и журналистам. В МВД информацию не комментировали.