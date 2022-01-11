Блогеров и журналистов из Узбекистана попросили меньше писать на тему протестов в Казахстане, сообщает Радио Свобода*. Спецслужбы Узбекистана запретили блогерам выкладывать видео о протестах в республике. Как передаёт издание, о Казахстане разрешено писать только «придворным» и получившим на это разрешение блогерам и журналистам. В МВД информацию не комментировали.
2022-01-11T17:37:29+03:00
2022-01-11T17:37:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:37, 11 января 2022
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