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17:37, 11 января 2022

Блогеров и журналистов из Узбекистана попросили меньше писать на тему протестов в Казахстане

Блогеров и журналистов из Узбекистана попросили меньше писать на тему протестов в Казахстане, сообщает Радио Свобода*. Спецслужбы Узбекистана запретили блогерам выкладывать видео о протестах в республике. Как передаёт издание, о Казахстане разрешено писать только «придворным» и получившим на это разрешение блогерам и журналистам. В МВД информацию не комментировали.


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